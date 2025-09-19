English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

300 ವರ್ಷ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಕುಬೇರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಸಂಪತ್ತು!

three raja yog after 300 years : 300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ 3 ಶುಭ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿವೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 19, 2025, 08:05 PM IST
  • 300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗ
  • ಮೂರು ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ
  • ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ

Trending Photos

ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
camera icon6
White Hair Remedies
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪುತ್ರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಅವರು ಕೂಡ ದತ್ತು ಪುತ್ರಿಯೇನಾ..?
camera icon6
Vishnuvardhan
ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪುತ್ರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಅವರು ಕೂಡ ದತ್ತು ಪುತ್ರಿಯೇನಾ..?
&quot;ದೇಹ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ.. ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ&quot; ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
camera icon5
bollywood actress
"ದೇಹ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ.. ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ" ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ದರ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ರಫ್ತು! ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ. ಟನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?
camera icon8
Gems and jewellery industry
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ದರ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ರಫ್ತು! ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ. ಟನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?
300 ವರ್ಷ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಕುಬೇರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಸಂಪತ್ತು!

Trigrahi Yoga 2025 Effects: ಶನಿ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರಿಂದ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗಗಳು 300 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ತ್ರಿಗಾಹಿ ಯೋಗ, ಭದ್ರ ಯೋಗ, ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕುಬೇರ ದೇವನ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ. ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವವು ತಿಳಿಯೋಣ... 

​ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗ್ಯ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ - ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಖರೀದಿಯೋಗವಿದ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್  ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ - ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ. ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ, ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ!

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವವು. ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಿರಿ. 

ಮಕರ ರಾಶಿ - ಚಿಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ. ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿ - ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವುದು. ಚಿಂತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದೇ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ: ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಗ್ರಹಣ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ?

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Auspicious YogTrigrahi Yogathree raja yog 2025

Trending News