ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ

ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹರಸುತ್ತಾಳೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 9, 2025, 12:38 PM IST
  • ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆಯು ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ
  • ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ

ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ

ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ರಾತ್ರಿ, ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ  ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2025 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆಯು ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹರಸುತ್ತಾಳೆ. 

ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಯೋಗ: ಈ ವರ್ಷ, ದೀಪಾವಳಿಯಂದು, ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ  ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ! ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ನಿಶ್ಚಿತ

ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ : ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರು ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಉನ್ನತ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಹಂಸ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 
 
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗ : ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು, ಸೂರ್ಯನು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.   ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶುಕ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳರಿಂದ ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ: 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಸೋಲೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ
 
ಕಲಾಕ್ಷಿ ಯೋಗ: ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು, ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಕಲಾಕ್ಷಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಅಪಾರ ಸೌಕರ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭ : 
ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೀಪಾವಳಿ ವೃಷಭ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

( ಸೂಚನೆ :  ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

