500 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 3 ರಾಜಯೋಗ ರಚನೆ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ; ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು

ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣ, ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ
ವೃಷಭ: ಈ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ: ಮೂರು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಚೇರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗಳು ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿ ವಕ್ರಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಯುಗ, ರಾಜವೈಭೋಗ
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.