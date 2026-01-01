English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 01-01-2026: ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭ.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ!

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 01-01-2026: ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭ.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ!

Today Horoscope 01st January 2026: ಜನವರಿ 01 2026 ರ ಈ ದಿನ ಗುರುವಾರ. ಇಂದು ಶುಭ ಯೋಗವು ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 1, 2026, 09:16 AM IST
  • ಇಂದಿನಿಂದ ಆಂಗ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭ
  • ಶುಭ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಾರಂಭ
  • ಗುರುವಾರದ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Trending Photos

ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 10 ವಸ್ತುಗಳು ಆಮದು ಆಗುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ! ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ..
camera icon7
What does India buy from Pakistan
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 10 ವಸ್ತುಗಳು ಆಮದು ಆಗುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ! ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ..
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಿರಲಿದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕುಬೇರರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ.. ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
camera icon6
Lakshmi Favorite Zodiac Signs
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಿರಲಿದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕುಬೇರರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ.. ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತೊಡೆದುಹಾಕತ್ತೆ ತುಂಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೂದಲು..
camera icon5
lemon for dandruff
ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತೊಡೆದುಹಾಕತ್ತೆ ತುಂಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೂದಲು..
ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರ ಚಿತ್ರವಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಸತ್ಯವಿದು
camera icon7
Indian currency history
ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರ ಚಿತ್ರವಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಸತ್ಯವಿದು
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 01-01-2026: ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭ.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ!

Guruvara Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1947, ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಸೌರ ಶಿಶಿರ ಋತು, ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ, ಗುರುವಾರದ ಈ ದಿನ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಯೋಗ, ಕೌಲವ ಕರಣ ಇರಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):  
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವನೆ ಇರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):  
ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬಹು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):   
ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ವಹಿಸಿ. 

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope): 
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಡೇಟ್‌ಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭೇಟಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಂಭವವಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೂಡಲಿದೆ ಕಂಡ ಕನಸು

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):  
ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿರುವ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಮರಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿ ಬರಲಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope): 
ಜೊತೆಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ. ಲವ್‌ ಲೈಫ್‌ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಡಿ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope): 
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಲಿವೆ. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಗವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):  
ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದಂತ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಿರಲಿದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕುಬೇರರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ.. ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ

ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):  
ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಲು ನಿಮ್ಮ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಹಿತಕರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾನಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ದಿನ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):  
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ. ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಭೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಇಲ್ಲವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):  
ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವರು. 

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope): 
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಮ್ಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲವೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಂಭವವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತವೇ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Today HoroscopeDaily Horoscopehoroscopeದಿನ ಭವಿಷ್ಯಭವಿಷ್ಯ

Trending News