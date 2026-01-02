English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 02-01-2026: ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ಲ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 02-01-2026: ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ಲ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ

Today Horoscope 02nd January 2026: ಜನವರಿ 02 2026ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರವು ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 2, 2026, 07:04 AM IST
  • ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 02-01-2026
  • ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿ ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ ಯೋಗ
  • ಇಂದಿನ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Trending Photos

ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
camera icon6
Gray Hair Home Remedies
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್ ಚೇತರಿಕೆ ಬಟ್‌..ತೂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರುಪೇರು ಹೀಗಾದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ?
camera icon7
Shreyas Iyer Health Update
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್ ಚೇತರಿಕೆ ಬಟ್‌..ತೂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರುಪೇರು ಹೀಗಾದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ?
ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತೊಡೆದುಹಾಕತ್ತೆ ತುಂಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೂದಲು..
camera icon5
lemon for dandruff
ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತೊಡೆದುಹಾಕತ್ತೆ ತುಂಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೂದಲು..
ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ನೈಟ್‌ ಬಿಯರ್‌ ಡಬಲ್‌ ಕಿಕ್‌ ಹೊಡಿಬೇಕಾ..! ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
camera icon8
beer
ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ನೈಟ್‌ ಬಿಯರ್‌ ಡಬಲ್‌ ಕಿಕ್‌ ಹೊಡಿಬೇಕಾ..! ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 02-01-2026: ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ಲ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ

Shukravara 02-01-2026 Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1947, ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಸೌರ ಶಿಶಿರ ಋತು, ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿ, ಶುಕ್ರವಾರದ ಈ ದಿನ ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಶುಕ್ಲ ಯೋಗ, ಗರಜ ಕರಣ ಇರಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):  
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸುವರು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಲಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):  
ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಇಂದು ವ್ಯವಹಾರದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):   
ನೀವಿಂದು ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಬಹುದು.  ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಶುಭದಿನ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope): 
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲ ನೀಡಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೂಡಲಿದೆ ಕಂಡ ಕನಸು

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):  
ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ವರ್ಕ್‌ ಅನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆಯುವ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope): 
ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope): 
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಲಿವೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಇಂದು ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):  
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಸಹ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಫಲಪ್ರದವಾದ ದಿನ. ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕು ಸುಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಿರಲಿದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕುಬೇರರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ.. ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ

ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):  
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. 

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):  
ಇಂದು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ  ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡುವಿರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.  ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಬರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):  
ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. 

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope): 
ಈ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಇಂದು ಬಡ್ತಿ ಸಂಭವವಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಧನಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು  ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Today HoroscopeDaily Horoscopehoroscopeದಿನ ಭವಿಷ್ಯಭವಿಷ್ಯ

Trending News