  • Kannada News
  • Spiritual
  • ದಿನಭವಿಷ್ಯ 04-11-2025: ಮಂಗಳವಾರ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

ದಿನಭವಿಷ್ಯ 04-11-2025: ಮಂಗಳವಾರ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

Today Horoscope 04th November 2025: ನವೆಂಬರ್ 04, 2025ರ ಈ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ವಜ್ರ ಯೋಗ ಇರಲಿದ್ದು, ಇಂದು ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯೋಣ... 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 4, 2025, 08:26 AM IST
  • ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿಯ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರ
  • ಇಂದು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಯೋಗ ಇರಲಿದೆ.
  • ಈ ದಿನ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏನು ಫಲ

ದಿನಭವಿಷ್ಯ 04-11-2025: ಮಂಗಳವಾರ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

Mangalsvara Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1947, ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಸೌರ ಹೇಮಂತ ಋತು, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿ, ಮಂಗಳವಾರದ ಈ ದಿನ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ವಜ್ರ ಯೋಗ, ಗರಜ ಕರಣ ಇರಲಿದೆ. ಇಂದು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):  
ಇಂದು ಹೂಡಿಕೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ದಿನ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿಕಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):  
ಇಂದು ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿ. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):   
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೀರ್ತಿ, ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವರು. 

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope): 
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಶನಿ ಮಹಾದಶ: 2026 ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 3 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಕಷ್ಟನೀಡುವಾತನಿಂದಲೇ  ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):  
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.  

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope): 
ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜಂಟಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ-ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope): 
ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):  
ಈ ದಿನ ವಜ್ರ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ, ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 30 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿರುವ ಶುಕ್ರ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ದುಪ್ಪಟ್ಟು  

ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):  
ಇಂದು ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸಿ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. 

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):  
ಇಂದು ಸಹೋದರತ್ವ ಮನೋಭಾವವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾದುವವರಿಗೆ ಸಂವಹನ, ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):  
ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ವಿಚಾರಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. 

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope): 
ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವುರ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

