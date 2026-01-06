English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 06-01-2026: ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಂಜನೇಯನ ಕೃಪೆ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 06-01-2026: ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಂಜನೇಯನ ಕೃಪೆ

Today Horoscope 06th January 2026: ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಪ್ರೀತಿ ಯೋಗ ಇರಲಿದ್ದು ಇಂದು ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 6, 2026, 09:18 AM IST
  • ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಈ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರ
  • ಇಂದು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಯೋಗ ಇರಲಿದೆ
  • ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Trending Photos

ಚಿನ್ನವಿದ್ದರೂ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌! RBI ಹೊಸ ನಿಯಮ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಲಾಭವಲ್ಲ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ
camera icon6
Gold Loan
ಚಿನ್ನವಿದ್ದರೂ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌! RBI ಹೊಸ ನಿಯಮ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಲಾಭವಲ್ಲ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ
ಸ್ಟೈಲೀಶ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕ ಸುಮುಖ್.. ಫಿದಾ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌
camera icon5
Sumukh photoshoot
ಸ್ಟೈಲೀಶ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕ ಸುಮುಖ್.. ಫಿದಾ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌
₹500ಕೋಟಿಗಳ ಒಡತಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Deepika Padukone Networth
₹500ಕೋಟಿಗಳ ಒಡತಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿಗೆ ಅವಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಮಾನ.. ಆದ್ರೂ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್‌!
camera icon5
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿಗೆ ಅವಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಮಾನ.. ಆದ್ರೂ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್‌!
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 06-01-2026: ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಂಜನೇಯನ ಕೃಪೆ

Mangalavara 06-01-2026 Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1947, ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಸೌರ ಶಿಶಿರ ಋತು, ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ,  ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ತೃತೀಯ ತಿಥಿ, ಮಂಗಳವಾರದ ಈ ದಿನ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ, ಪ್ರೀತಿ ಯೋಗ, ಬವ ಕರಣ ಇರಲಿದ್ದು, ಇಂದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಭಗವಾನ್‌ ಆಂಜನೇಯನ ವಿಶೇಷ ದಯೆ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):  
ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅಹಂಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.  

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):  
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಕಾಣುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋದರ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ.  

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):   
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope): 
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಇಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ದಿನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮಹಾದಶ: ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):  
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಈ ದಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ವಹಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ತರಲಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope): 
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಭಾಗವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಂದು ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope): 
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರದ ಪರಿಸರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):  
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹ ರಾಹು ದೆಸೆ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ

ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):  
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಸಮತೋಲಿತ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಬೇಡದ ಅತಿಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಠಾತ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ.  

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):  
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನ. ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಭಾಗವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):  
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಿರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದಿನ ಇದಾಗಿದ್ದು  ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು, ಸಾಲ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಣತನದ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope): 
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Today HoroscopeDaily Horoscopehoroscopeದಿನ ಭವಿಷ್ಯಭವಿಷ್ಯ

Trending News