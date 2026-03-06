ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 06-03-2026: ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಯೋಗ.. ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ?

Shukravara 06-03-2026 Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1947, ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಸೌರ ಶಿಶಿರ ಋತು, ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ತೃತೀಯಾ ತಿಥಿ, ಶುಕ್ರವಾರದ ಈ ದಿನ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ, ಗಂಡ ಯೋಗ, ಬವ ಕರಣ ಇರಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದರಿಂದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗಿನ ಮುಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ತಪ್ಪು ಸಂವಹನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ದೃಢ, ತಾಳ್ಮೆಯ ಸ್ವಭಾವವು ಇಂದು ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಸೌಮ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾದ ಮಾತುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಚಿಂತನಶೀಲ ಸಂವಹನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ. ಚಿಂತನಶೀಲ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope):
ನಿಮ್ಮ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಬುದ್ಧ, ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಇತರರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಇಂದು ನೀವು ಇತರರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿಂತನಶೀಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope):
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂವಹನವು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope):
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಇಂದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದರಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವರು. ಬಹು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ನಿಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ಚಿಂತನಶೀಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒಳನೋಟ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಸ್ವಭಾವವು ಇಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪು ಸಂವಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನಶೀಲ ಚರ್ಚೆಯು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮುನಿಸನ್ನು ಕರಗಿಸಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಶಾವಾದಿ ಮನೋಭಾವ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸ್ವಭಾವವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಗುಣದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕದೆ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope):
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.