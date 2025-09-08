English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದಿನಭವಿಷ್ಯ 08-09-2025: ಸೋಮವಾರದಂದು ಧೃತಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುವ ದಿನ

Today Horoscope 08th September 2025: 08 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಧ್ರುತಿಯೋಗವು ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 8, 2025, 07:32 AM IST
  • ಸೋಮವಾರದ ಈ ದಿನ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ
  • ಇಂದು ಪ್ರತಿಪದಾ ತಿಥಿ, ಪೂ.ಭಾ. ನಕ್ಷತ್ರ, ಧೃತಿ ಯೋಗ
  • ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Trending Photos

ಒಮ್ಮೆಲೇ 13 ಬಾಟಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲೇ ಜೀವಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ 250 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಡೆಯನ ಅಗಲಿಕೆ..
camera icon8
cinema
ಒಮ್ಮೆಲೇ 13 ಬಾಟಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲೇ ಜೀವಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ 250 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಡೆಯನ ಅಗಲಿಕೆ..
ಭಾರತದ ಪರ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಸ್‌ಗಳು: ಇವರೇ ಟಾಪ್‌ 5 ಆಟಗಾರರು
camera icon5
Most wickets for India in T20Is
ಭಾರತದ ಪರ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಸ್‌ಗಳು: ಇವರೇ ಟಾಪ್‌ 5 ಆಟಗಾರರು
ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ! ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಈಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಈಕೆ..
camera icon8
kapil dev wife
ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ! ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಈಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಈಕೆ..
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಭದ್ರ ಯೋಗ: ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಯೋಗ!!
camera icon5
Mahapurusha Yoga
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಭದ್ರ ಯೋಗ: ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಯೋಗ!!
ದಿನಭವಿಷ್ಯ 08-09-2025: ಸೋಮವಾರದಂದು ಧೃತಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುವ ದಿನ

Somavara Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1947, ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಸೌರ ಶರದ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಈ ದಿನ ಪ್ರತಿಪದಾ ತಿಥಿ, ಸೋಮವಾರ, ಪೂ.ಭಾ. ನಕ್ಷತ್ರ, ಧೃತಿ ಯೋಗ, ಬಾಲವ ಕರಣ. ಇಂದಿನಿಂದ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಇಂದಿನ ದಿನ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):  
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವರು. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಿರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ, ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):  
ಇಂದು ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಭಾಗವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ನೀಡಲಿದೆ. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):   
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope): 
ಇಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದಿನ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯ 

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):  
ಇಂದು ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲ ನಿಮಗಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.  ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope): 
ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೃತ್ತಿಪರರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಿರಿ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope): 
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವರು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):  
ಇಂದು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವಿರಿ. ಆದರೆ, ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 700 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 5 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌, ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರ.. ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ!

ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):  
ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ಒಲವು ತೋರುವಿರಿ. ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ನೀಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಶೈಲಿಯು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):  
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂತೋಷ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):  
ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope): 
ಇಂದು ಅತಿಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವರು. ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Daily HoroscopeToday Horoscopehoroscopeದಿನ ಭವಿಷ್ಯಭವಿಷ್ಯ

Trending News