  • ದಿನಭವಿಷ್ಯ 09-12-2025: ಮಂಗಳವಾರ ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಂದ್ರ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

ದಿನಭವಿಷ್ಯ 09-12-2025: ಮಂಗಳವಾರ ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಂದ್ರ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

Today Horoscope 09th December 2025: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 09, 2025 ರ ಈ ದಿನ ಐಂದ್ರ ಯೋಗ ಇರಲಿದ್ದು ಕೆಲವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 9, 2025, 07:23 AM IST
  • ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ
  • ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಂದ್ರ ಯೋಗ
  • ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ದಿನಭವಿಷ್ಯ 09-12-2025: ಮಂಗಳವಾರ ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಂದ್ರ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

Mangalvara Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1947, ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಸೌರ ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ, ಮಂಗಳವಾರದ ಈ ದಿನ ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಐಂದ್ರ ಯೋಗ, ಗರಜ ಕರಣ ಇರಲಿದೆ. 

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):  
ವೃತ್ತಿಪರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವಿಂದು ಮಿಂಚುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಒಳನೋಟ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಿರಿ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಾಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವಿರಿ. ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):  
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ದಿನಚರಿಯು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಜೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯೊಂದಿಗಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂವಹನವು ಕುಟುಂಬ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.  

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):   
ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾದಿಂದ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಆಗಮನವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತದೆ.  

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope): 
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತ್ಸಲ್ಯವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಸ್ಥಿರ ಒಳಹರಿವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಚಿಂತನಶೀಲ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ.. ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):  
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರುತ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಹಯೋಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಸಣ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಆಸ್ತಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope): 
ಇಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವು ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಶೋಧನೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope): 
ಟೀಮ್‌ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.‌ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕುಟುಂಬ ವಾತಾವರಣವು ಆಶಾವಾದವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):  
ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ದಿನವು ಆರಾಮದಾಯಕ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಶಾಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬುಧ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ:ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಟ್‌! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..

ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):  
ಇಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯು ಋತುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸವು ವೃತ್ತಿಪರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):  
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ದಿನವಿಡೀ ನಿಮಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೌಮ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹಣಕಾಸು ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಚುರುಕಾದ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.   

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):  
ಕೆಲಸವು ಸಮ ಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸಮತೋಲನವು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.  

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope): 
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಐಷಾರಾಮಿಗಳ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

