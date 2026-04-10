  • ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 10-04-2026: ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಶಿವಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಯ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 10-04-2026: ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಶಿವಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಯ

Today Horoscope 10th April 2026: ಏಪ್ರಿಲ್‌ 10, 2026ರ ಈ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 10, 2026, 07:32 AM IST
  • ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ
  • ಈ ದಿನ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಇರಲಿದ್ದು ಪೂ.ಷಾ. ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಯೋಗ
  • ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 10-04-2026: ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಶಿವಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಯ

Shukravara 10-04-2026 Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1948, ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಸೌರ ವಸಂತ ಋತು, ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ, ಶುಕ್ರವಾರದ ಈ ದಿನ ಪೂ.ಷಾ. ನಕ್ಷತ್ರ, ಶಿವ ಯೋಗ, ಬಾಲವ ಕರಣ ಇರಲಿದೆ. 

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):  
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ದಿನಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಹಬದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):  
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವಿಂದು ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):   
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಠಮಾರಿ ವರ್ತನೆ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. 

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope): 
ಕಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರೇ ಕಠಿಣ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. 

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):  
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಭೇಟಿಯು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope): 
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಇಂದು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಜನರಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ ಒಳಿತು. ನೀವು ಅತೀವವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನೊಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯಬಹುದು.  

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope): 
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಆಹ್ಲಾದಕರ ದಿನ. ಇಡೀ ದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.  

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):  
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದಿನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣದ ಒಳಹರಿವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಡಿ. ವಿಚಾರಗಳಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಲಿವೆ.

ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):  
ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಇಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):  
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಇಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಇಂದು ಕೆಲವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ.  

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):  
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ. ಸಂಭವನೀಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳು ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬಹುದು. 

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope): 
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ದಿನವು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಯಾಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

