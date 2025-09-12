ದಿನಭವಿಷ್ಯ 12-09-2025: ಶುಕ್ರವಾರ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘಾತ ಯೋಗ, ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರಫಲ

Shukravara Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1947, ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಸೌರ ಶರದ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿಯ ಈ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ, ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ವ್ಯಾಘಾತ ಯೋಗ, ಗರಜ ಕರಣ. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):
ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಗುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸುಧಾರಿಸಲಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):
ಇಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಂಭವವಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ಅನುಭ್ವಿಸುವಿರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope):
ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope):
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಇಲ್ಲವೇ, ಇದರಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope):
ಈ ರಾಶಿಯ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):
ಇಂದು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಇಂದು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ, ಆನಂದಮಯವಾದ ದಿನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):
ಇಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):
ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):
ಇಂದು ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಲು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope):
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಿರಿ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.