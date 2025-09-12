English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದಿನಭವಿಷ್ಯ 12-09-2025: ಶುಕ್ರವಾರ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘಾತ ಯೋಗ, ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರಫಲ

Today Horoscope 12th September 2025: 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರ ಈ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ವ್ಯಾಘಾತ ಯೋಗ ಇರಲಿದ್ದು, ಇಂದು ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 12, 2025, 08:26 AM IST
  • ಇಂದು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ
  • ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘಾತ ಯೋಗ
  • ಇಂದು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿನ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Trending Photos

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನಂತರ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಲೇರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್.. ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
camera icon8
Aishwarya Rai
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನಂತರ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಲೇರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್.. ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon5
Mars transit
ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ, ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಸುಂದರಿ.. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ..
camera icon6
Rakhi Sawant
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ, ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಸುಂದರಿ.. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ..
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಒಪ್ಪಂದ! ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ನಾಚಿಸುವಂತೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಈ ಪ್ರೇಮ ಜೋಡಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದು ʻಅದೊಂದುʼ ಕಾರಣದಿಂದ
camera icon5
kajol sister
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಒಪ್ಪಂದ! ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ನಾಚಿಸುವಂತೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಈ ಪ್ರೇಮ ಜೋಡಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದು ʻಅದೊಂದುʼ ಕಾರಣದಿಂದ
ದಿನಭವಿಷ್ಯ 12-09-2025: ಶುಕ್ರವಾರ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘಾತ ಯೋಗ, ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರಫಲ

Shukravara Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1947, ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಸೌರ ಶರದ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿಯ ಈ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ, ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ವ್ಯಾಘಾತ ಯೋಗ, ಗರಜ ಕರಣ. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):  
ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಗುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):  
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸುಧಾರಿಸಲಿವೆ. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):   
ಇಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಂಭವವಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ಅನುಭ್ವಿಸುವಿರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope): 
ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಈ 6 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಧನಕಾರಕನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶದಿಂದ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):  
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope): 
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಇಲ್ಲವೇ, ಇದರಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope): 
ಈ ರಾಶಿಯ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):  
ಇಂದು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಇಂದು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ, ಆನಂದಮಯವಾದ ದಿನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ: ಶನಿ-ಮಂಗಳನ ಆಶೀರ್ವಾದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಡ್‌ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ!!

ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):  
ಇಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. 

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):  
ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):  
ಇಂದು ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಲು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿ. 

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope): 
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಿರಿ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Daily HoroscopeToday Horoscopehoroscopeದಿನ ಭವಿಷ್ಯಭವಿಷ್ಯ

Trending News