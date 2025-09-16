ದಿನಭವಿಷ್ಯ 16-09-2025: ಮಂಗಳವಾರ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವರಿಯಾ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್

Shukravara Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1947, ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಸೌರ ಶರದ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ದಶಮಿ ತಿಥಿ, ಮಂಗಳವಾರದ ಈ ದಿನ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವರಿಯಾ ಯೋಗ, ವಣಿಜ ಕರಣ. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):
ನಿಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನವು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದು ಅನಗತ್ಯ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.ಇಲ್ಲವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):
ಇಂದು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope):
ಇಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ. ಇಲ್ಲವೇ, ಭಾರೀ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ದತ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಸಾಲ ಕೊಡುವುದು, ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹನುಮನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜಯ, ಸಂಪತ್ತು
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):
ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ವ್ರುದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ. ಕೆಲಸದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope):
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಲ್ಲುವಿರಿ. ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ., ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇರಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope):
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಳತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಶನಿ-ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಈ 6 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗ...
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):
ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಇಂದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):
ಇಂದು ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope):
ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಗಮನಹ್ರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಸರಾಗತೆಯಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.