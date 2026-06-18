Guruvara 18-06-2026 Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1948, ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಸೌರ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ, ಗುರುವಾರದ ಈ ದಿನ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ, ವ್ಯಾಘಾತ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ, ಗರಜ ಕರಣ ಇರಲಿದೆ. ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂದು ಗುರುಪುಷ್ಯಾಂಮೃತ ಯೋಗವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಆಮೆ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ. ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಚಾರಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬರಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಆದಾಯ ಮೀರಿದ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope):
ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹರಸಿ ಬರಬಹುದು.
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ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):
ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಗೃಹ ವಾಹನದ ಸುಯೋಗವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿದಾಯಕವಾದ ದಿನ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope):
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope):
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರವು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):
ಇಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ, ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೀರಿ.
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ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):
ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರವು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿನ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆ ಹರಿಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಯೋಗವಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):
ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸವು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಇರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):
ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದೇ ಇರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಎಚ್ಚರ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope):
ನೀವಿಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ತ್ವರಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ.
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