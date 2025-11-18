ದಿನಭವಿಷ್ಯ 18-11-2025: ಮಂಗಳವಾರ ಆಯು ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹನುಮನ ಕೃಪೆ

Mangalvara Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1947, ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಸೌರ ಹೇಮಂತ ಋತು, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ, ಮಂಗಳವಾರದ ಈ ದಿನ ಚಿತ್ರಾ ಪೂರ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರ, ಆಯು ಯೋಗ, ವಿಷ್ಟಿ ಕರಣ ಇರಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):
ಇಂದು ಪಾಳುದಾರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿ. ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಾಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲವೇ, ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಿರೋಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):
ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope):
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಗೌರವ ಸಿಗಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 2026ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope):
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope):
ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಲು ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಫಲ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):
ನ್ಯಾಯನೀತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರ ತೋರಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇವಾ ಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಾಣತನದ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):
ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸಲಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):
ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ, ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope):
ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.