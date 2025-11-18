English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ದಿನಭವಿಷ್ಯ 18-11-2025: ಮಂಗಳವಾರ ಆಯು ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹನುಮನ ಕೃಪೆ

ದಿನಭವಿಷ್ಯ 18-11-2025: ಮಂಗಳವಾರ ಆಯು ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹನುಮನ ಕೃಪೆ

Today Horoscope 18th November 2025: ನವೆಂಬರ್ 18, 2025, ಮಂಗಳವಾರದ ಈ ದಿನ ಚಿತ್ರಾ ಪೂರ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯು ಯೋಗ ಇರಲಿದೆ. ಇಂದು ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 18, 2025, 08:07 AM IST
  • ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಮಂಗಳವಾರ ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ
  • ಇಂದು ಚಿತ್ರಾ ಪೂರ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯು ಯೋಗ ವಿಷ್ಟಿ ಕರಣ
  • ಇಂದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ

ದಿನಭವಿಷ್ಯ 18-11-2025: ಮಂಗಳವಾರ ಆಯು ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹನುಮನ ಕೃಪೆ

Mangalvara Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1947, ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಸೌರ ಹೇಮಂತ ಋತು, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ, ಮಂಗಳವಾರದ ಈ ದಿನ ಚಿತ್ರಾ ಪೂರ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರ, ಆಯು ಯೋಗ, ವಿಷ್ಟಿ ಕರಣ ಇರಲಿದೆ. 

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):  
ಇಂದು ಪಾಳುದಾರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.  ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.  ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿವೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):  
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿ. ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಾಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲವೇ, ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಿರೋಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):   
ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. 

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope): 
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಗೌರವ ಸಿಗಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ ಪಡೆಯುವಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 2026ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):  
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿವೆ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope): 
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಮನೆಗೆ ಬರುವ  ಅತಿಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.  ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope): 
ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಲು ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಫಲ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):  
ನ್ಯಾಯನೀತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರ ತೋರಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇವಾ ಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಾಣತನದ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):  
ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.  ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸಲಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):  
ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ, ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):  
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. 

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope): 
ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

