ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 23-04-2026: ಗುರುವಾರದಂದು ಸುಕರ್ಮ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ

Guruvara 23-04-2026 Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1948, ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಸೌರ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ವೈಶಾಖ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿ, ಗುರುವಾರದ ಈ ದಿನ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ, ಸುಕರ್ಮ ಯೋಗ, ಗರಜ ಕರಣ ಇರಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ನೀರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಿಸಬಹುದು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ. ಆತ್ಮೀಯರು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ಶುಭ ದಿನ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಾರವು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವಿಂದು ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಏನೇ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ ಅದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope):
ಶನಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಅಚಲವಾಗಬಹುದು. ಅಹಂಕಾರದ ಸ್ವಭಾವವು ಇತರರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ತರ್ಕವನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಿಷ್ಠುರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗ, ನೀವು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಹಿರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope):
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಗುಂಪುಗಳು ಇಂದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope):
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹತರ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಸ್ನೇಹಪರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕಾ ಆಲೋಚನೆಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ದುರಾಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾತನಾಡುವ ಬರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬಾಯ್ಬಿಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ನಂಬಿ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರಲಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope):
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಬಂದ ಹಣವೆಲ್ಲಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದೇ ಇರಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.