ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 23-12-2025: ಮಂಗಳವಾರ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘತ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭದಿನ

Mangalavara Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1947, ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಸೌರ ಶಿಶಿರ ಋತು, ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ತೃತೀಯ ತಿಥಿ, ಮಂಗಳವಾರದ ಈ ದಿನ ಶ್ರವಣ ಪೂರ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರ, ವ್ಯಾಘತ ಯೋಗ, ವಣಿಜ ಕರಣ ಇರಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದಬಳಕೆ ವೇಳೆ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳು ಕೆಲವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೋಮಾರಿತನವೇ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುವಾಗಿರಲಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆತುರ ಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು, ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope):
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೆಟ್ಟದಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಕುಗ್ಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):
ಇಂದು ಏಕಾಏಕಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ದಿನವಿಡೀ ಒಂದೇ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲು ನೀವು ಗೌರವಿಸಿ, ಆಗ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope):
ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗಿದರೂ ಸಹ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ನೀವಿಂದು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope):
ಈ ದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಗಾವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಇರದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಜನರು ಏನೇ ಮಾತನಾಡಿದರು ನೀವು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ. ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದೆನಿಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸತ್ಯ ಹೊರೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):
ಇಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದಿನ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾವನೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಆಳಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಮೌನ ಆಲೋಚನೆಯು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನಂಬುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):
ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೇರಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):
ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರೂ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವವರ ಮುಂದೆ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope):
ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ. ಮಾತಿಗಿಂತ ಮೌನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
