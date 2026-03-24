ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 24-03-2026: ಮಂಗಳವಾರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್‌ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣವೋ ಹಣ

Mangalavara 24-03-2026 Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1948, ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಸೌರ ವಸಂತ ಋತು, ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿ, ಮಂಗಳವಾರದ ಈ ದಿನ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಗ, ಗರಜ ಕರಣ ಇರಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ತಮ್ಮ ತಾವು ನೀಡಿದ ಮಾತನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಾದ ದಿನ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬಹುದು, ಇದು ಹರ್ಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯುತ ವರ್ತನೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸವು ಇಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿದೆ, ಆದರೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಬೇರಯವರನ್ನು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನಂಬುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope):
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಇಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದಿನ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ವೇಗವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಇಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿದೆ. ಇಂದು ಕೆಲವು ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope):
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದು ದಿನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವ ಸುಂದರ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ. ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ದಿನ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope):
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಿರಿ. ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):
ಧನು ರಾಶಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ದಿನ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ. ವೃತ್ತಿಪರರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇಂದು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಜಂಟಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಇಂದು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope):
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಇಂದು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.