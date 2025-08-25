ದಿನಭವಿಷ್ಯ 25-08-2025: ಸೋಮವಾರ ಉತ್ತರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು

Somavara Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ, ಸೌರ ಶರದ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯಾ ತಿಥಿ. ಈ ದಿನ ಸೋಮವಾರದ ಈ ದಿನ ಉತ್ತರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಯೋಗ ತೈತಿಲ ಕರಣ ಇರಲಿದೆ. ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):
ನಿಮ್ಮ ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವವೇ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆಹ್ಲಾದಕರ ದಿನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):
ಈ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಂದು ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ಧಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ, ಭಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):
ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope):
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ದಿನ. ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಈ ಏಳು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವರಿಂದ ತೊಂದರೆ! ಶನಿದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾಡಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope):
ಇಂದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೂ ಸಹ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ದಿನ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope):
ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಇಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವರು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡಬೇಡಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಲಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):
ಈ ದಿನ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ನಂಬಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಇಂದು ಅವರ ತಾಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೌನವಾಗಿರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ!!
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):
ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಇಂದು ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇಂದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶವು ನಿಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):
ಇಂದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯು ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope):
ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.