ದಿನಭವಿಷ್ಯ 25-11-2025: ಮಂಗಳವಾರ ಗಂಡ ಯೋಗ,ಈ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಒಳಿತು

Mangalvara Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1947, ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಸೌರ ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ, ಮಂಗಳವಾರದ ಈ ದಿನ ಉ.ಷಾ.ನಕ್ಷತ್ರ, ಗಂಡ ಯೋಗ, ಬವ ಕರಣ ಇರಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಳಂಬವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಿರಬಹುದು. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಕೋಪದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇಲ್ಲವೇ, ಆಗುವ ಕೆಲಸವೂ ಕೈಗೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಧುರತೆ ಇರಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope):
ಇಂದು ಓರ್ವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇಲ್ಲವೇ, ಕೇವಲ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿದೆ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):
ಇಂದು ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಳರನ್ನಾಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಮರಣೀಯಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope):
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿರುವ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಇಂದಿನ ದಿನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope):
ನೀವಿಂದು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನಂಬುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವಾಗ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):
ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಹಿತೈಷಿಗಳೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂಟಿತನ ಬಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):
ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವ ದಿನ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):
ಇಂದಿನ ದಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope):
ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರು/ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕರಗುತ್ತಾರೆ. ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದಿನ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.