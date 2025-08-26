English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದಿನಭವಿಷ್ಯ 26-08-2025: ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತದಂದು ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ

Today Horoscope 26th August 2025: ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತಾಚರಣೆಯ ಈ ದಿನ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 26, 2025, 07:58 AM IST
  • ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ತೃತೀಯ ತಿಥಿಯಂದು ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತ
  • ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಯೋಗ
  • ಇಂದಿನ ದಿನ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ದಿನಭವಿಷ್ಯ 26-08-2025: ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತದಂದು ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ

Mangalvara Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1947, ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಸೌರ ಶರದ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ತೃತೀಯ ತಿಥಿ, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಯೋಗ, ವಣಿಜ ಕರಣ. ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತದ ಈ ದಿನ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):  
ವೃತ್ತಿಪರರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲಸದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):  
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸುಸಮಯ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತರ್ಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸುದ್ದಿಯು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗಲಿದೆ. ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):   
ಇಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ. 

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope): 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಿ. ದೂರದೂರಿನಿಂದ ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳುವಿರಿ. ಸಹೋದರತ್ವ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಗುರು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ: ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ 

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):  
ಇಂದು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಗಿಯಲಿವೆ. ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿಗಳು ಇಂದು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope): 
ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಾದವಳಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವಿರಿ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope): 
ಈ ಸಮಯವು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಶಿಸ್ತು ಅಗತ್ಯ್ವಾಗಿದೆ.  ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗ ಗಳಿಸುವಿರಿ. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):  
ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿಬರಲಿದೆ.  ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ. ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಿರಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 500 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಈ 4 ಜನ್ಮರಾಶಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಯಶಸ್ಸು, ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು!

ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):  
ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಲಾಭದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. 

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):  
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಉದ್ಬಾವಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ. ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):  
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಉದಾರತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.  

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope): 
ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

