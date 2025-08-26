ದಿನಭವಿಷ್ಯ 26-08-2025: ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತದಂದು ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ

Mangalvara Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1947, ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಸೌರ ಶರದ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ತೃತೀಯ ತಿಥಿ, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಯೋಗ, ವಣಿಜ ಕರಣ. ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತದ ಈ ದಿನ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):
ವೃತ್ತಿಪರರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲಸದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸುಸಮಯ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತರ್ಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸುದ್ದಿಯು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗಲಿದೆ. ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):
ಇಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope):
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಿ. ದೂರದೂರಿನಿಂದ ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳುವಿರಿ. ಸಹೋದರತ್ವ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಗುರು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ: ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):
ಇಂದು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಗಿಯಲಿವೆ. ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿಗಳು ಇಂದು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope):
ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಾದವಳಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope):
ಈ ಸಮಯವು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಶಿಸ್ತು ಅಗತ್ಯ್ವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗ ಗಳಿಸುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):
ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿಬರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ. ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಿರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 500 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಈ 4 ಜನ್ಮರಾಶಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಯಶಸ್ಸು, ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು!
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):
ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಲಾಭದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಉದ್ಬಾವಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ. ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಉದಾರತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope):
ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.