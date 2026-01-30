English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 30-01-2026: ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 30-01-2026: ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ

Today Horoscope 30th January 2026: ಜನವರಿ 30 2026ರ ಈ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 30, 2026, 07:11 AM IST
  • ಮಾಘ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಇಂದು ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ
  • ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ
  • ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 30-01-2026: ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ

Shukravara 30-01-2026 Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1947, ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಸೌರ ಶಿಶಿರ ಋತು, ಮಾಘ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ, ಶುಕ್ರವಾರದ ಈ ದಿನ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ, ಕೌಲವ ಕರಣ ಇರಲಿದೆ. 

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):  
ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೈಗಳ್ಳತನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.    

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):  
ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.     

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):   
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಂದು ನೀವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ತಿರುವು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಇಂದು ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.     

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope): 
ಈ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.     

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು.. ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):  
ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರಡರ ನಡುವೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope): 
ಇಂದು ನೀವು ಆಶಾವಾದದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವಿರಿ. ಇದು ನೀವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ ಅನುಭವ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.  

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope): 
ಇದು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.     

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):  
ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.     

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಚಲ ರಾಜಯೋಗ! ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ..  

ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):  
ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಂದು ನೀವು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ.

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):  
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆಶಾವಾದಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.  

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):  
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.     

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope): 
ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಬಯಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.  

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

