/ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 30-07-2026: ಗುರುವಾರದಂದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್‌ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿಢೀರ್‌ ಧನಲಾಭ

Guruvara 30th July 2026 Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1948, ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಸೌರ ವರ್ಷಾ ಋತು, ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಪ್ರತಿಪದಾ ತಿಥಿ, ಗುರುವಾರದ ಈ ದಿನ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಗ, ಬಾಲವ ಕರಣ ಇರಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):
ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಇಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):
ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಇಂದು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಇರಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಹಂ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಿಗಡಾಯಿಸಬಹುದು. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):
ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ನಿರುದ್ದಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope):
ನಿಮಗಿಂದು ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
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ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope):
ಕೆಲಸದ ಬದುಕು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಒಳಿತು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope):
ಉದ್ಯೋಗ ಬದುಕು ಸಾಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಭೋಜನ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗಿನ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
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ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):
ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರವು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಇರಲಿವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):
ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):
ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೈ ಸೇರಲಿವೆ. ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope):
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಇಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಅಧಿಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ.
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