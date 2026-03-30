  • ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 30-03-2026: ಸೋಮವಾರ ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೂಲ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ

Today Horoscope 30th March 2026: ಮಾರ್ಚ್‌ 30, 2026ರ ಈ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಶೂಲ ಯೋಗವು ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 30, 2026, 07:36 AM IST
  • ಇಂದು ಸೋಮವಾರ ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ
  • ಇಂದಿನ ದಿನ ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೂಲ ಯೋಗ
  • ಸೋಮವಾರದಂದು ಶೂಲ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Trending Photos

ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon6
White Hair
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ನನಗೆ ಬೇರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ವಾ? ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‌ ಬೇಸರ
camera icon5
Amrutha iyengar identity crisis
ನನಗೆ ಬೇರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ವಾ? ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‌ ಬೇಸರ
ನಾನೇನು ಪವಿತ್ರಳಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತೀರದ ಆಸೆಗಳಿವೆ! ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮರೆಮಾಚುವುದಿಲ್ಲ
camera icon5
ACTRESS
ನಾನೇನು ಪವಿತ್ರಳಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತೀರದ ಆಸೆಗಳಿವೆ! ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮರೆಮಾಚುವುದಿಲ್ಲ
&quot;ವೀರ್ಯ&quot; ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳು..!
camera icon6
Health Tips
"ವೀರ್ಯ" ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳು..!
Somavara 30-03-2026 Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1948, ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಸೌರ ವಸಂತ ಋತು, ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ, ಸೋಮವಾರದ ಈ ದಿನ ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಶೂಲ ಯೋಗ, ಕೌಲವ ಕರಣ ಇರಲಿದೆ. 

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):  
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ದಿವಂತ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಸಲಹೆಯು ಮೌಲ್ಯಯುತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):  
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಣ ನೀಡದೆ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹಣ ನೀಡಬಹುದು.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):   
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಸಹ  ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. 

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope): 
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಲಿದ್ದು ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಕೊರತೆ ಕಾಡಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವರಪುತ್ರರು.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯೇ!

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):  
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಇಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೈವಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಯಸಿದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope): 
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope): 
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ಹೊಸ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):  
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಶುಕ್ರ-ಚಂದ್ರ ಯುತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌

ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):  
ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಬಹುಪಾಲು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ದೊರೆಯಲಿಎ. ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ.

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):  
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರೇ ಇಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ  ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):  
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಯೋಜಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope): 
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಶತ್ರುಭಾದೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 

Yashaswini V

Yashaswini V (ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

