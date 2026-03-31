ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 31-03-2026: ಮಂಗಳವಾರ ಪೂರ್ವಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಲುಕುವ ಸಂಭವ!

Mangalvara 31-03-2026 Dina Bhavishya In Kannada: ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1948, ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಸೌರ ವಸಂತ ಋತು, ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ, ಮಂಗಳವಾರದ ಈ ದಿನ ಪೂರ್ವಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಗಂಡ ಯೋಗ, ಗರಜ ಕರಣ ಇರಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Horoscope):
ಮಂಗಳವಾರ ಗಂಡ ಯೋಗ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಇಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅಸಮಾಧಾನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತರಷ್ಟೇ ಹೊಸತನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Horoscope):
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಮಂಗಳಕರ ದಿನ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರು ಇಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ. ಇಲ್ಲವೇ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Horoscope):
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Horoscope):
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರೇ ಇಂದು ಗಂಡ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅನಗತ್ಯ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಿರಿ. ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Weekly Horoscope: ಈ ವಾರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ.. 6 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Horoscope):
ಹೊಸ ಮನೆ, ಭೂಮಿ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಬಗೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಇಲ್ಲವೇ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಂಭವವಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Horoscope):
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಹೂಡಿಕೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Horoscope):
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ, ಆದರೆ ದಿಢೀರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಣ ಎರವಲು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Horoscope):
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೇ ಇಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಠಮಾರಿತನದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇಂದು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ!
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope):
ಧನು ರಾಸಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದ್ದು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಿರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope):
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಹಳೆಯ ತಪ್ಪು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಇತರರಿಗೆ ಬೇಡದ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope):
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಇಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope):
ಮೀನ ರಾಶಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆಯವಿರಿಗೆ ನೋವುಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಿಸಲು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.