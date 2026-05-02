Horoscope May 02 2026: ಇಂದಿನ ದಿನ ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವನ ಕೃಪೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರದವರು ಇಂದು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದೆ. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿ, ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ... ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Today Horoscope : ಇಂದಿನ ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲಗಳು ಹೇಗಿರಲಿವೆ..? ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಇರಲಿದೆ..? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
ಮೇಷ: ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಸಂಯಮವಿರಲಿ. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಶ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಇದ್ದು, ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುವಿರಿ.
ವೃಷಭ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುದಿನ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಲಿದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಯ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಿಥುನ: ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಆದಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಒಳಿತು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸದೃಢವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಂದುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲಿವೆ.
ಸಿಂಹ: ಇಂದು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ವೆಚ್ಚಗಳೇ ಅಧಿಕವಾಗಿರಲಿವೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅವಶ್ಯಕ.
ಕನ್ಯಾ: ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದಿದ್ದರೂ ಉಳಿತಾಯದ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿವೆ. ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ತುಲಾ: ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರಿಗೆ ಇಂದು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸವಿರಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ನಡುವಿನ ಹಳೆಯ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಇಂದು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಹಣ ನೀರಿನಂತೆ ಖರ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇತರರ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ.
ಧನು: ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಲಿದೆ. ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಖರ್ಚುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಮಕರ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮದ ದಿನ. ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಫಲವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಿರಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಹುದಿನದ ಆಸೆಯೊಂದು ಇಂದು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕುಂಭ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ: ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಕಾಲ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ.