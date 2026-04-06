Today Horoscope April 06: ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ...ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು

Today Horoscope April 06: ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2026ರ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರಾಧಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ತುಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಇನ್ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭದಿನವೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 6, 2026, 07:11 AM IST
  • ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ ಅಶುಭ?
  • ಚಂದ್ರಾಧಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ತುಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2026 ರ ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಓದಿ. 

ಮೇಷ :  ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಹನುಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ವೃಷಭ:  ಹರ್ಷ ಯೋಗದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ
 

ಮಿಥುನ:  ಚಂದ್ರಾಧಿ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ.
 

ಕರ್ಕಾಟಕ:  ಇಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೈವಾನುಗ್ರಹ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ
 

ಸಿಂಹ:  ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ
 

ಕನ್ಯಾ :  ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ.
 

ತುಲಾ :  ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸೌಖ್ಯ, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ.
 

ವೃಶ್ಚಿಕ:  ಇಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ  ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ.
 

ಧನಸ್ಸು:  ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಂದು ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಗ ಇರಲಿದೆ
 

ಮಕರ:  ಕೆಲಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿದೆ.
 

ಕುಂಭ:  ಧೃತಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ
 

ಮೀನ: ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಸಂಯಮ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

