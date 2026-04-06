Today Horoscope April 06: ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ...ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2026 ರ ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಓದಿ.
ಮೇಷ : ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಹನುಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ವೃಷಭ: ಹರ್ಷ ಯೋಗದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ
ಮಿಥುನ: ಚಂದ್ರಾಧಿ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಇಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೈವಾನುಗ್ರಹ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ
ಸಿಂಹ: ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ
ಕನ್ಯಾ : ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ.
ತುಲಾ : ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸೌಖ್ಯ, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಇಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ.
ಧನಸ್ಸು: ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಂದು ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಗ ಇರಲಿದೆ
ಮಕರ: ಕೆಲಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ: ಧೃತಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ
ಮೀನ: ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಸಂಯಮ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿ