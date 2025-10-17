Today Rashifal: ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದಂಥ ದಿನ; ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ! ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

Today Horoscope October 17: ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಜಾತಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗಿನ ರಾಶಿಫಲ ಇಲ್ಲೊಇದೆ.
ಇಂದಿನ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು - ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಾಗಣೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ - ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದೀಗ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ. ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ, ಆದರೆ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಡಿ. ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ದೇಶೀಯ ಕಲಹದ ಗಮನಾರ್ಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವೆ. ಮನೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಮಿಥುನ - ಮೂಗು, ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಳಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಶುಭ.
ಕರ್ಕಾಟಕ - ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಬಾಯಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭ.
ಸಿಂಹ - ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ - ತಲೆನೋವು, ಕಣ್ಣು ನೋವು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಪರಿಚಿತ ಭಯಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು. ವ್ಯವಹಾರವು ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ತುಲಾ - ಹಣದ ಹರಿವು ಎಂದರೆ ಹೊಸ ಹಣದ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯವುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ - ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ - ಅವಮಾನಿಸಲ್ಪಡುವ ಭಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರವು ಬಹುತೇಕ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಮಕರ - ಗಾಯ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದು. ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಕಾಳಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ.
ಕುಂಭ - ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ - ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.