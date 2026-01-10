ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ..! ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಮಗಂಡ ಪ್ರಾರಂಭ.. ಮನೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬನ್ನಿ

Today Panchanga : ಇಂದು ಜನವರಿ 10, 2025, ಶನಿವಾರ, ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮಾನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ವರ್ಷ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ. ಇಂದು ನೀವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು..? ನಿಖರವಾಗಿ ರಾಹು ಕಾಲ ಯಾವಾಗ? ತಿಥಿ, ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ, ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ, ಯಮಗಂಡಂ ಸಮಯಗಳು ಯಾವುವು? ಬನ್ನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ, ಸಮಯ, ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಹು, ಯಮಗಂಡ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂತಿಲ್ಲ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಇಂದಿನ ತಿಥಿ, ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ, ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ, ಯಮಗಂಡಂ ಸಮಯಗಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.. ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ತಿಂಗಳು : ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಹೇಮಂತ್ರ ಋತು ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : 6 ಗಂಟೆ 37 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 5 ಗಂಟೆ 37 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ
ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:06 ರಿಂದ 7:47 ರವರೆಗೆ
ಕೆಟ್ಟ ಘಳಿಗೆ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:40 ರಿಂದ 8:20 ರವರೆಗೆ
ರಾಹು ಕಾಲ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ
ಯಮ ಗಂಡಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:47 ರಿಂದ 3:11 ರವರೆಗೆ
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಜ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.