  ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ..! ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಮಗಂಡ ಪ್ರಾರಂಭ.. ಮನೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬನ್ನಿ

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ..! ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಮಗಂಡ ಪ್ರಾರಂಭ.. ಮನೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬನ್ನಿ

Panchanga Today : ಪಂಚಾಂಗ ಪದ್ದತಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಶುಭ ಸಮಯ, ಮುಹೂರ್ತ, ಘಳಿಕೆ, ರಾಹು ಕಾಲ ಮತ್ತು ಯಮಗಂಡ ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬನ್ನಿ ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 10, 2026, 08:00 AM IST
    • ಪಂಚಾಂಗ ಪದ್ದತಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ
    • ಶುಭ ಸಮಯ, ಮುಹೂರ್ತ, ಘಳಿಕೆ, ರಾಹು ಕಾಲ ಮತ್ತು ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ
    • ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ, ಯಮಗಂಡಂ ಸಮಯಗಳು ಯಾವುವು?

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ..! ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಮಗಂಡ ಪ್ರಾರಂಭ.. ಮನೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬನ್ನಿ

Today Panchanga : ಇಂದು ಜನವರಿ 10, 2025, ಶನಿವಾರ, ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮಾನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ವರ್ಷ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ. ಇಂದು ನೀವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು..? ನಿಖರವಾಗಿ ರಾಹು ಕಾಲ ಯಾವಾಗ? ತಿಥಿ, ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ, ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ, ಯಮಗಂಡಂ ಸಮಯಗಳು ಯಾವುವು? ಬನ್ನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ, ಸಮಯ, ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಹು, ಯಮಗಂಡ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂತಿಲ್ಲ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಇಂದಿನ ತಿಥಿ, ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ, ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ, ಯಮಗಂಡಂ ಸಮಯಗಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.. ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆ: ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..  

ತಿಂಗಳು : ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಹೇಮಂತ್ರ ಋತು ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : 6 ಗಂಟೆ 37 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 5 ಗಂಟೆ 37 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ
ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:06 ರಿಂದ 7:47 ರವರೆಗೆ
ಕೆಟ್ಟ ಘಳಿಗೆ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:40 ರಿಂದ 8:20 ರವರೆಗೆ
ರಾಹು ಕಾಲ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ
ಯಮ ಗಂಡಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:47 ರಿಂದ 3:11 ರವರೆಗೆ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಜ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Panchangadaily panchangapanchanga todayrahukala todayyamaganda timings

