ಇಂದು ಸೋಮವತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. 2026 ಜೂನ್ 15ರ ಸೋಮವಾರ. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ - ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗುವುದು. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಯುವಕರು ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಇಂದು ಸಂಬಂಧ ಕೂಡಿಬರಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಇಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಕೊಡಬೇಕು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ಇಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನ. ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಯುವಕರು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ - ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೇ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡಬೇಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ - ಇಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ - ಜನರು ಸಲಹೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ - ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ತಾಳ್ಮೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ - ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಹಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡಲು ಬಿಡಬಾರದು. ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ - ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಮೀನ ರಾಶಿ - ಸಂದೇಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ದಿನವು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದುಡಿಮೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ನಂತರ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.