/Today Horoscope: ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿವರೆಗಿನ ಇಂದಿನ ಜಾತಕ; ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ?

Zodiac Signs: ಇಂದು ಸೋಮವಾರ, 6 ಜುಲೈ 2026. ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಷಾಢ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ತಿಥಿ ಷಷ್ಠಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:26 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆ ಬಳಿಕ ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇತುವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರಲಿದ್ದು, ಚಂದ್ರನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:49 ರವರೆಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಅದರ ನಂತರ ಚಂದ್ರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನ ದಿನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ರಾಶಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿದೆ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಚಂದ್ರನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಇಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 6
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭದಿನ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇಂದು ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಇಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಒದಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನು ಇಂದು ಕಟಕ ರಾಶಿಯ ಎಂಟನೇ ಮತ್ತು ಒಂಬತನ್ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಾತನಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ. ಹಿರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದಿನ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಇಂದು ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನವಿದು. ಹೊಸ ಕೆಲಸ, ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಇಂದು, ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಆರನೇ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಮನೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಯೋಗ ಬರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಂದು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಇಂದು ಆದಷ್ಟು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಇಂದು ಪರಿಹರಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಚಂದ್ರನು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರಲಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆ ಇಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಇಂದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಮನೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಆದಷ್ಟು ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಇಂದು ದಿನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಉದ್ಯಮ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮನೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದಷ್ಟೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇಂದು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬೇಕು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದು ನಿಮ್ಮದೇ ಕೆಲಸ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ 12ನೇ ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು. ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)