ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 21 ಫೆಬ್ರವರಿ 2026: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಿಂದು ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ! 12 ರಾಶಿಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ?

ಜಾತಕ ಇಂದು 21 ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೇಷ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು? ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಚಂದ್ರನು 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಇದು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲು ನೋವು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ "ಸುವರ್ಣ ದಿನ". ಚಂದ್ರನು 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸ್ಥಳ) ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹವಾಸವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಲಾಟರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ "ರಾಜ್ಯ ಪೂಜ್ಯ" ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಚಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊಣಕಾಲು ನೋವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಚಂದ್ರನು 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮನಸ್ಸು ದೈವಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರ (ತಂದೆ) ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತದೆ.ಕಾಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವು ಕಾಡಲಿದೆ. ಇತರರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದಾನಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ "ಚಂದ್ರಾಷ್ಟಮ ದಿನ". ಸಂಚಾರ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಚಿಂತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯಾರಿಗೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಜಾಮೀನು ಬಾಂಡ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಡಿ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಇಂದು, ಚಂದ್ರನು 7 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಪರಿಚಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭದ ಸಮಯ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ "ವಿಪರಿತ ರಾಜಯೋಗ"ದ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ.ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಚಂದ್ರನು 5 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೈವಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಚಂದ್ರನು 4 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು "ಅರ್ಧಾಷ್ಠಮ ಚಂದ್ರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪರಿಚಿತ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮಲಗಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಾಹನ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನು 3 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಶಕ್ತಿಯ ಮನೆ) ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆ) ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ಮಿತೆಯಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಿರಿ. ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಊಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಶಾಖ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಣವು ಕೆಲವು ಖರ್ಚಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)