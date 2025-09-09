English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

700 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತ್ರಿಏಕಾದಶ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪ್ರಭಾವ... ಮುಂದಿನ 4 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು!

Triekadasha Yoga: ತ್ರಿಏಕಾದ ಯೋಗದ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 9, 2025, 10:36 PM IST
    • ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ತ್ರಿಏಕಾದಶ ಯೋಗ
    • ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ
    • ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

700 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತ್ರಿಏಕಾದಶ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪ್ರಭಾವ... ಮುಂದಿನ 4 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು!

Triekadasha Yoga: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೨, ೨೦೨೫ ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧೨.೫೭ ಕ್ಕೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ತ್ರಿಏಕಾದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ೬೦ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೨ ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿ ಏಕಾದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ... ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇಕೆ ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡ? ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾರಣವಿದು!

ತ್ರಿಏಕಾದ ಯೋಗದ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯ-ಗುರುಗಳ ತ್ರಿಏಕಾದಶ ಯೋಗವು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಿಥುನ: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ತ್ರಿಏಕಾದಶ ಯೋಗದಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಹ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಿಂದ, ತ್ರಿಏಕಾದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಧನು ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಂತೆ, ತ್ರಿಏಕಾದಶ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರ ಸಂಬಂಧವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ... ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ ಶುರು; ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುವುದು

 (Disclamair: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE Kannada NEWS ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

