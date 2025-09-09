700 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತ್ರಿಏಕಾದಶ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪ್ರಭಾವ... ಮುಂದಿನ 4 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು!

Triekadasha Yoga: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೨, ೨೦೨೫ ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧೨.೫೭ ಕ್ಕೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ತ್ರಿಏಕಾದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ೬೦ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೨ ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿ ಏಕಾದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಏಕಾದ ಯೋಗದ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯ-ಗುರುಗಳ ತ್ರಿಏಕಾದಶ ಯೋಗವು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಿಥುನ: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ತ್ರಿಏಕಾದಶ ಯೋಗದಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಿಂದ, ತ್ರಿಏಕಾದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಂತೆ, ತ್ರಿಏಕಾದಶ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರ ಸಂಬಂಧವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
(Disclamair: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE Kannada NEWS ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ)