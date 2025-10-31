ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ..! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ..!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಯೋಗಗಳು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅದ್ಭುತ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾದ ಮಂಗಳ, ಐಶ್ವರ್ಯದ ದೇವತೆ ಶುಕ್ರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.ಈ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟದ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಈ ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ತುಳಸಿ ವಿವಾಹದಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಹಾರ:
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ.ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸುಯೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಹಿಂದೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಒಳಗೆ-ಹೊರಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ:
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಚಿನ್ನದ ಅವಕಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.ಈ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಉಳಿದ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.