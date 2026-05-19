Daily Horoscope: ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
Daily Horoscope: ಇಂದು ಮೇ 19 ಮಂಗಳವಾರ. ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಶುಕ್ರ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಯುತಿಯಾಗಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗುರು ಚಂದ್ರ ಯುತಿಯಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಸಹ ಇರಲಿದೆ. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೂ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ದಿನವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಹೋಗುವ ಯುವಕರು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿಲೌಕಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯು ಅವರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ: ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಯೋಚಿಸದೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನವರೊಂದಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಹರ್ಷಚಿತ್ತದ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳು ಜನರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಕೈ ಚಾಚಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಬಲವಾದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೋಜಿನ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಏರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯ ಬರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ವಿವಿಧ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗವೂ ಎಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯುವಕರು ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯವು ಹದಗೆಡಬಹುದು.