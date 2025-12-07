200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌; ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ.. ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುವುದು

೨೦೨೬ ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು, ಸಂಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ೨೦೨೬ ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಗ್ರಹಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಸೂರ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಅಂಶವಾದ ಬುಧ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕ ಮತ್ತು ರಾಶಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮೇಷ: ೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಧಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹಣ ಮರಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಹ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು: ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಾಧ್ಯ.
ಮೀನ: 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಹಣ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)