English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • 200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌; ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ.. ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುವುದು

200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌; ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ.. ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುವುದು

ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕ ಮತ್ತು ರಾಶಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 7, 2025, 08:32 AM IST
    • ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ೨೦೨೬ ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
    • ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಅಂಶ ಬುಧ
    • ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಈ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ! ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆಯೇ ನೋಡಿ?
camera icon7
MARRIAGE
ಈ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ! ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆಯೇ ನೋಡಿ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ No.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್‌ ಬಿಡದಂತೆ ಕುಡೀತಾರೆ
camera icon6
Alcohol trends in India
ಭಾರತದಲ್ಲಿ No.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್‌ ಬಿಡದಂತೆ ಕುಡೀತಾರೆ
ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆ ತೊಳೆದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
Black tea and Shampoo
ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆ ತೊಳೆದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
ಮಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ಬ್ರೆಡ್‌ ಆಮ್ಲೆಟ್‌ ತಿನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವೇ?
camera icon4
Health Tips
ಮಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ಬ್ರೆಡ್‌ ಆಮ್ಲೆಟ್‌ ತಿನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವೇ?
200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌; ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ.. ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುವುದು

೨೦೨೬ ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು, ಸಂಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ೨೦೨೬ ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಗ್ರಹಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಸೂರ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಅಂಶವಾದ ಬುಧ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕ ಮತ್ತು ರಾಶಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಮೇಷ: ೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಧಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹಣ ಮರಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಹ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಧನು: ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಾಧ್ಯ.

ಮೀನ: 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಹಣ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

 (ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Trigrahi YogaWhen is Trigrahi Yoga

Trending News