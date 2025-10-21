English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ: 8 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ, 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರಫಲ

ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ: 8 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ, 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರಫಲ

Kendra Trikona Hansa Vaibhava laxmi Rajayoga on Deepavali: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2025ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಮೂರೂ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 21, 2025, 07:05 AM IST
  • ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ
  • ವಿಶೇಷ ವೈಭವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ, ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ
  • ತ್ರಿಬಲ್ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲಿಸಲಿದೆ 8 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳು

Trending Photos

ಮದುವೆಯಾಗದೇ ತಾಯಿಯಾದ್ರಾ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್‌! ಏಕಾಏಕಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಡಗಿ..
camera icon6
Priyanka Arul Mohan Pregnancy
ಮದುವೆಯಾಗದೇ ತಾಯಿಯಾದ್ರಾ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್‌! ಏಕಾಏಕಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಡಗಿ..
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ!
camera icon7
night
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ!
2026ರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು ಈ ರಾಶಿಯವರು : ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಇದು
camera icon7
Horoscoep
2026ರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು ಈ ರಾಶಿಯವರು : ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಇದು
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಯು-ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದ ಅದೃಷ್ಟ : 88,000 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ ಕೇವಲ 74 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ! ರಾಜ್ಯದ ಈ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಬರೀ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್
camera icon8
BR Shetty
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಯು-ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದ ಅದೃಷ್ಟ : 88,000 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ ಕೇವಲ 74 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ! ರಾಜ್ಯದ ಈ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಬರೀ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್
ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ: 8 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ, 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರಫಲ

Kendra Trikona Hansa Vaibhava laxmi Rajyoga on Diwali Effect: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಗುರು ಎನ್ನಲಾಗುವ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ, ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಶೇಷ ದಯೆ ತೋರಲಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರಫಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ? ತಿಳಿಯೋಣ.... 

ಮೇಷ ರಾಶಿ: 
ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: 
ಈ ದೀಪಾವಳಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುರುಪು, ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಭಾರೀ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯಗಳಿಸುವಿರಿ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: 
ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಗುರು ಸಂಚಾರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಕನಸಿನ ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವೂ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮರೆಯಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. 

ಕಟಕ ರಾಶಿ: 
ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಗುರು ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಶೇಷ ದಯೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿದ್ದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ನಿಮ್ಮ ಕನಸೊಂದು ನನಸಾಗುವ ಸುಂದರ ಸಮಯ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ, ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಯೇ ಕೈಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: 
ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: 
ತ್ರಿಬಲ್ ರಾಜಯೋಗಗಳ ರಚನೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: 
ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ, ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೀರ್ತಿ, ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುತ್ರರು: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಡಲ್ಲ ಹಣದ ಕೊರತೆ

ಧನು ರಾಶಿ: 
ಗುರು ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದಾದರೂ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

ಮಕರ ರಾಶಿ: 
ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಅಡೆತಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ಕೈ ಸೇರುವ ಸಂಭವವೂ ಇದೆ. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: 
ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗಗಳಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದ್ದು ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

ಮೀನ ರಾಶಿ: 
ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಆದರೂ, ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕೋಪದ ನುಡಿಯು ಭಾರೀ ಕಂದಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ.

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

RajaYogDiwali HoroscopeKendra Trikona RajyogHansa RajyogVaibhava laxmi Rajyog

Trending News