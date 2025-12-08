English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ತ್ರಿವಿದ ಪುಷ್ಯ ಶುಭ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ! ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಾಭ

ತ್ರಿವಿದ ಪುಷ್ಯ ಶುಭ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ! ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಾಭ

ಸೋಮ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಹತ್ವ: ಈ ದಿನ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನೂರಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಂದು ಬರುವ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮ ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 8, 2025, 03:29 PM IST
    • ಸೋಮ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಹತ್ವ
    • ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು
    • ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ

Trending Photos

ಒಂಬತ್ತು ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon9
Jhanvi Eliminated
ಒಂಬತ್ತು ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತೀ ವಾರ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ರಜೆ!
camera icon6
bank holiday
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತೀ ವಾರ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ರಜೆ!
ಒಬ್ಬರಲ್ಲ.. ಇಬ್ಬರಲ್ಲ.. ವಿವಾಹಿತ ನಟರೇ ಬೇಕೆಂದು ಕುಳಿತ ನಟಿಯರಿವರು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್..‌
camera icon6
South Indian celebrity controversies
ಒಬ್ಬರಲ್ಲ.. ಇಬ್ಬರಲ್ಲ.. ವಿವಾಹಿತ ನಟರೇ ಬೇಕೆಂದು ಕುಳಿತ ನಟಿಯರಿವರು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್..‌
ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಂತೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ..
camera icon7
Most Common Dream in India
ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಂತೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ..
ತ್ರಿವಿದ ಪುಷ್ಯ ಶುಭ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ! ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಾಭ

ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2025 ರ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:11 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2:52 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:03 ರಿಂದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:15 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರತೆ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಕಾರುಗಳು, ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ಗಳಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸೋಮ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಹತ್ವ: ಈ ದಿನ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನೂರಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಂದು ಬರುವ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮ ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು 'ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ'ದಷ್ಟೇ ಫಲಪ್ರದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಪುಷ್ಯ" ಎಂದರೆ ಅಕ್ಷರಶಃ "ಪೋಷಕ" ಎಂದರ್ಥ. ಇದರ ಸಂಕೇತ "ಹಸುವಿನ ಕೆಚ್ಚಲು", ಇದು ಪೋಷಣೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯು ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ನೂರು ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು "ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರಾಜ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿನವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ, ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಶುಭ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಪೂಜೆ, ದಾನ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ನಡೆಸುವ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.

ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು: ಸಂಜೆ ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿ, ಧೈಯ, ದಶಾ ಮತ್ತು ಮಹಾದಶಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಪಾರಾಯಣ: ಸೋಮ ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಪಠಣವು ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅರಿಶಿನ ಮುದ್ದೆ: ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಅರಿಶಿನ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಗುರು ಆಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವತೆ ಶನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್, ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ.

ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ತಂದೆಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಹಾಲಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸುವುದು: ಸೋಮವಾರವಾದ್ದರಿಂದ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶಿವನಿಗೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ. "ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ" ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಕಟಕ ರಾಶಿ, ತುಲಾ ರಾಶಿ, ಧನು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Soma Pushya NakshatraTrivida Pushya Yoga

Trending News