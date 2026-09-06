/ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಬಹುದೇ? ಈ ನಿಯಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ!

Tulsi Mala Rules: ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಕಂಠಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಧರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಹಲವು ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದವರು ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಬಹುದೇ? ಮಲಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಲೆಯನ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅನೇಕರಲ್ಲಿವೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಯಮಗಳಿವೆ.
ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದವರು ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಬಹುದೇ?
ಹಿಂದೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ ಮತ್ತು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಕೆಲವು ವೈಷ್ಣವ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನ ರಾಜಸಿಕ ಅಥವಾ ತಾಮಸಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ.
ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸುವುದನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕಾರಣ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಇರಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರವೂ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಆಚರಣೆ, ಅನುಸರಿಸುವ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ತೆಗೆಯಬೇಕೇ?
ಇದು ಕೂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಕೈ-ಮುಖಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಧರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಕೆಲವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಕಂಠಿಯನ್ನ ಪದೇಪದೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆಚರಣೆ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಮಲಗುವಾಗ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಬಹುದೇ?
ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಧರಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಠಿಯನ್ನ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಮಲಗುವಾಗ ಅದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಅಸೌಕರ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಹಿಳೆಯರು ಋತುಸ್ರಾವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಬಹುದೇ?
ಮಹಿಳೆಯರು ಋತುಸ್ರಾವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಸದಾ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಠಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಲೆ ತೆಗೆಯಬೇಕೇ?
ಸ್ನಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ತುಳಸಿ ಕಾಳುಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಲೆಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತೆಗೆದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ದೇಹವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಧರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಕೆಲವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಒಂದೇ ನಿಯಮವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸುವವರು ಪಾಲಿಸುವ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು
ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಕೇವಲ ಆಭರಣವಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ: ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಮಾಲೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಾರದು ಎಂಬುದು ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ.
ಪವಿತ್ರತೆಯ ಗೌರವ: ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಭರಣದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ: ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವವಿದೆ.
ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವ: ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರದೇಶ, ಕುಟುಂಬ, ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಬೋಧನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರಬಹುದು.
ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇವನೆ, ನಿದ್ರೆಯ ವೇಳೆ ಮಾಲೆ ಧರಿಸುವುದು, ಸ್ನಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ, ದಯೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಆಚರಣೆಗಳು ಕುಟುಂಬ, ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗಬಹುದು.)