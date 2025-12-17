English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • 2026 ರ ಮೊದಲ ದಿನ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ..! ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ

2026 ರ ಮೊದಲ ದಿನ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ..! ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ

2026 luck upay : 2026 ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪ ಕಟಾಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 17, 2025, 05:35 PM IST
    • 2026 ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ..
    • ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿಬೇಕಾ?
    • ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪ ಕಟಾಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲಿರಬೇಕಾ ?

Trending Photos

10, 20 ಮತ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ! ನಿಂತೇ ಹೋಗುತ್ತಾ ಚಲಾವಣೆ?
camera icon9
currency shortage
10, 20 ಮತ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ! ನಿಂತೇ ಹೋಗುತ್ತಾ ಚಲಾವಣೆ?
ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಜಕುಮಾರನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಮೋದಿಜಿ..!
camera icon5
Jordan
ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಜಕುಮಾರನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಮೋದಿಜಿ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ : ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon5
retirement age
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ : ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪವಾಡ! 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌, ಜೀವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ..
camera icon13
Samsaptak Rajyog 2025 Lucky Rashifal
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪವಾಡ! 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌, ಜೀವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ..
2026 ರ ಮೊದಲ ದಿನ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ..! ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ

Tulsi Upay 2026: ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳದಂತೆ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತುಳಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ದೈವಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿವೆಯೇ..? ನಿಮ್ಮಂತ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?

ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಬೇರನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ನಿರಂತರ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸದಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ.. 

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲು, ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿ ಬೇರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ (ಅಕ್ಷತೆ) ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಈಗ ಈ ಕಟ್ಟನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ.ನಂತರ ಈ ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಕಟ್ಟಿ. (ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ.)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ASTROLOGY2026 astrologyAstrology newsVastuVastu Shastra

Trending News