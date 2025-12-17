2026 ರ ಮೊದಲ ದಿನ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ..! ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ

Tulsi Upay 2026: ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳದಂತೆ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ..
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತುಳಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ದೈವಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ..
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಬೇರನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ನಿರಂತರ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸದಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ..
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲು, ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿ ಬೇರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ (ಅಕ್ಷತೆ) ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಈಗ ಈ ಕಟ್ಟನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ.ನಂತರ ಈ ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಕಟ್ಟಿ. (ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ.)