ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು.. ರಕ್ತ ಚಂದಿರನನ್ನ ಯಾವಾಗ ನೋಡಬಹುದು?

Lunar eclipse 2026: 2026ರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಣಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ
ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಚಂದ್ರನನ್ನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಏಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕನ್ನಡಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ
ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಬದಿ ಮಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ಗ್ರಹಣದಂತೆ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಚಂದ್ರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಎಂದರೇನು?
ಭೂಮಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರಳಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳಂತೆ ಅವು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)