ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತಾ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು?

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೊದಲ ರಾಶಿಯಾದ ಮೇಷಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತರಲಿವೆ. ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಈ ವರ್ಷವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು?
ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವುದು ತಂದು ಕೊಡಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ.ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತುರ ಬೇಡ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂತರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸತ್ಫಲ ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ಕುಟುಂಬದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷವು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗುರು ಗ್ರಹದ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಶನಿ ದೇವನ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಜೂನ್ ನಂತರ ಕಂಕಣ ಬಲ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನುನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಯ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ. ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)