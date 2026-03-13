ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಈ ಯುಗಾದಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಮನೆ-ವಾಹನ ಖರೀದಿಯ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ!

ಚಂದ್ರನ ಆಧಿಪತ್ಯದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಜಟಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿವೆ.ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಧನ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಜೂನ್ ನಂತರ ಶುಭ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಸಾಲ ನೀಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಸಂತಸದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಡನಾಟ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಲಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಬೇಡುವ ವರ್ಷ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯ ಉಂಟಾದರೂ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಲೆಗಳಾದ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಲಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)