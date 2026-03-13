ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಕ್‌..

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ.ಈ ವರ್ಷವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಕಾಲವಾಗಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ವೇತನ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಲಾಭ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೈಸೇರಲಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂತರ ಶುಭ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದುಡಿಮೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಮುನಿಸು ದೂರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಚಿಗುರಲಿದೆ. ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಮೊಣಕಾಲು ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ಶನಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಆಲಸ್ಯ ಕಾಡಬಹುದು. ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ. ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ವರ್ಷ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹುಡುಕದೆ ವಿಷಯದ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಜೂನ್ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)