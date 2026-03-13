English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!

ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಚತುರತೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬರಲಿರುವ ಯುಗಾದು ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 13, 2026, 07:33 AM IST
  • ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬರಲಿರುವ ಯುಗಾದು ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ.
  • ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ ನಂತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುವ ಯೋಗ.
  • ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.

ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಚತುರತೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬರಲಿರುವ ಯುಗಾದು ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಲಿದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಂವಹನ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ ನಂತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುವ ಯೋಗವಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತಾ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು?

ಕುಟುಂಬದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷವು ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅವು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ವಿವಾಹದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಗತಿಯು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಂತಸ ತರಲಿದೆ. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.

ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವರ್ಷ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಆಲಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ! 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸಮಯ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವವರು ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಯಶಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಿತ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
 

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ugadi 2026 astrology predictionszodiac signs lucky after ugadiugadi horoscope 2026planetary transit astrology 2026lucky zodiac signs 2026 astrology

