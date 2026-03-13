English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ಲಕ್‌..

ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ಲಕ್‌..

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತರಲಿದೆ. 

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 13, 2026, 07:46 AM IST
  • ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
  • ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿವಾಹದ ಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾಲವಾಗಿದೆ.

ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ಲಕ್‌..

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಂವತ್ಸರವು ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ರೂಪ ನೀಡುವ ಕಾಲವಾಗಲಿದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಮಧುರ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ನಂತರದ ಸಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ! 2026ರ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಯೋಗ.

ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಇದು ಸಂಭ್ರಮದ ವರ್ಷ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಲಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿವಾಹದ ಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ವ್ಯಯವಾಗಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಕಾಂತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ, ಆದರೂ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ! 2026ರ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಯೋಗ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಲು ಈ ಸಮಯ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಂತರದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ugadi 2026 astrology predictionszodiac signs lucky after ugadiugadi horoscope 2026planetary transit astrology 2026lucky zodiac signs 2026 astrology

