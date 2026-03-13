English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ!

ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ!

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. 

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 13, 2026, 07:56 AM IST
  • ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಲಿದೆ.
  • ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷವು ಸಹನೆಯನ್ನು ಬೇಡುವ ಕಾಲವಾಗಿದೆ.
  • ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.

ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ!

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದೈವಬಲವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲಿದೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶನಿ ದೇವನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ.ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತುರ ಪಡದೆ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಶುಭ ಫಲ!

ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷವು ಸಹನೆಯನ್ನು ಬೇಡುವ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಾನ-ಧರ್ಮದ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಕ್‌..

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ವರ್ಷ. ಕಲಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ (ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ) ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಸೋಮಾರಿತನ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
 

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

