  • ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಆರಂಭ!

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾಲವಾಗಿದೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 13, 2026, 07:48 AM IST
  • ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭದ್ರತೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
  • ಅತಿಯಾದ ಕೋಪ ಅಥವಾ ಉದ್ವೇಗವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಲಿದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವಿರಿ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭದ್ರತೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲ ನೀಡಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟವಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಿರಿ. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯ ಪ್ರಬಲ ಯೋಗವಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ಲಕ್‌..

ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಇದು ಸಂಯಮವನ್ನು ಬೇಡುವ ವರ್ಷ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಜನೋಪಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. 

ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಉಷ್ಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಕೋಪ ಅಥವಾ ಉದ್ವೇಗವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ದಿನನಿತ್ಯದ ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಲಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಗೂಢಾಚಾರಿಕೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಲು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗತ್ಯ. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರಲಿವೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

 

