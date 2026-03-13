English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಶುಭ ಫಲ!

ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಶುಭ ಫಲ!

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಕಾಲವಾಗಿದೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 13, 2026, 07:58 AM IST
  • ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಇದು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ವರ್ಷ.
  • ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಭೇಟಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಲಿದೆ.
  • ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.

Trending Photos

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: 43 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ; ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ!?
camera icon5
US-Israel-Iran War
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: 43 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ; ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ!?
10, 20, 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್‌! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌..
camera icon5
India Currency
10, 20, 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್‌! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌..
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ ?
camera icon9
karnataka state flower
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ ?
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ; DA ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ!
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ; DA ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಶುಭ ಫಲ!

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂವತ್ಸರವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿವೆ.ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನುರಿತರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕ್ಷೇಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ಲಕ್‌.. 

ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಇದು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ವರ್ಷ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಬಾಧಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಭೇಟಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಕಾಲು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಚಿಂತನೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದು. ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ವಾಯು ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ. ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಕಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ನಂತರ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

ugadi 2026 astrology predictionszodiac signs lucky after ugadiugadi horoscope 2026planetary transit astrology 2026lucky zodiac signs 2026 astrology

Trending News