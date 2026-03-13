English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುರ್ವಣ ಕಾಲ ಆರಂಭ..

ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುರ್ವಣ ಕಾಲ ಆರಂಭ..

2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ 'ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ'ವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಗಮವಾಗಲಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 13, 2026, 08:09 AM IST
  • ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
  • ಉಳಿತಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಹಣ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೈಸೇರಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸದೃಢವಾಗಲಿದೆ.

Trending Photos

ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
camera icon6
Surya Gochar 2026
ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
ವಿಜಯ್‌ ಜೊತೆ ಲವ್‌.. ಇದರ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ ತ್ರಿಶಾ..!
camera icon6
Trisha Krishnan
ವಿಜಯ್‌ ಜೊತೆ ಲವ್‌.. ಇದರ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ ತ್ರಿಶಾ..!
ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಇದು ಒಂದು ಇದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದು..!
camera icon6
LPG shortage
ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಇದು ಒಂದು ಇದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದು..!
ವ್ಹಾರೆವ್ಹಾ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ತಿರುವು ರಮೇಶ್ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ!
camera icon5
Karna Kannada serial updates
ವ್ಹಾರೆವ್ಹಾ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ತಿರುವು ರಮೇಶ್ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ!
ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುರ್ವಣ ಕಾಲ ಆರಂಭ..

2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ 'ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ'ವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಗಮವಾಗಲಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭದ್ರತೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಉಳಿತಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪದೋನ್ನತಿಯ ಯೋಗವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆ. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಹಣ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೈಸೇರಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸದೃಢವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ!

ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ವರ್ಷ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಅವರ ಸಾಧನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಬಲ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಶುಭ ಫಲ!

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

ugadi 2026 astrology predictionszodiac signs lucky after ugadiugadi horoscope 2026planetary transit astrology 2026lucky zodiac signs 2026 astrology

Trending News